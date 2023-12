Zeven miljoen voor betaald, maar Anderlecht-aanwinsten zitten zelfs voor beker niet in selectie

Brian Riemer is niet de man die uitgebreide selecties meegeeft voor een match. Vincent Kompany selecteerde soms wel 24 spelers, maar de Deen doet dat niet. Opvallend in de wedstrijdselectie voor de bekermatch tegen Standard: geen Alexis Flips en geen Louis Patris.

In de match tegen La Louvière roteerde Riemer nog volop, maar dat gaat hij niet doen tegen Standard, met wie Anderlecht nog een appeltje te schillen heeft. Wel is duidelijk dat twee aanwinsten nog gezakt zijn in de hiërarchie.

Alexis Flips en Louis Patris, waar paars-wit deze zomer nog elke 3,5 miljoen euro voor betaalde, zitten niet in de selectie. Nochtans zijn ze niet geblesseerd. Jeugdspeler Tristan Degreef krijgt de voorkeur op Flips. Patris heeft dan weer de concurrentiestrijd met Sardella, die het heel goed doet, verloren.

Met straks ook nog Francis Amuzu en Thorgan Hazard die terugkeren, ziet het er voor Flips niet zo goed uit met het oog op speelminuten of zelfs wedstrijdselecties. Hij deelde gisteren al een foto op Instagram van hem in een Reims-truitje. Mogelijk stuurt hij al aan op een uitleenbeurt.