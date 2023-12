Glen De Boeck die zich "belachelijk gemaakt" voelt is scherp na zijn ontslag: "Ik deed het 400% beter"

Glen De Boeck werd eerder deze week ontslagen als hoofdcoach van KV Kortrijk. De manier waarop vind hij niet kunnen, volgens hem had zijn ontslag niets met voetbal te maken.

Glen De Boeck is er duidelijk van aangedaan. Hij kreeg het in de media zwaar te verduren de afgelopen weken. Er werd in Extra Time bijvoorbeeld gelachen met zijn jas en andere zaken.

"Ik word belachelijk gemaakt", begon hij bij Radio 1. "Ik las gisteren dat ik lastig deed over preisoep. Ik kan je vertellen: als iemand daar niet moeilijk over zou doen, dan ben ik het wel. Mensen begonnen dingen te verzinnen die niet klopten."

"Twee mensen van het management hebben me opgewacht op de club. Zij vertelden mij droog dat ik ontslagen werd. Echt argumenten werden er niet gegeven. Van het ene moment op het andere werd ik losgerukt van mijn spelers en staf, die ik als vrienden zag. Dat is best lastig", gaat De Boeck verder.

De Belgische trainer vindt dat de resultaten die hij bracht zeker voldoende waren. Hij kreeg naar eigen zeggen niet genoeg tijd. "Allez? Ik heb Kortrijk overgenomen wanneer ze 2 op 24 pakten en onder mij haalden ze 8 op 24. Dat wil zeggen: 400% beter. Je kunt niet verwachten van een trainer dat hij op twee maanden alles rechttrekt."