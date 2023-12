Standard kan het niet meer vermijden en zal gestraft worden

Het is het incident te veel. Standard kan een straf waarschijnlijk niet meer ontlopen, want er hing hun nog een voorwaardelijke match achter gesloten deuren boven het hoofd.

Sclessin zal in de komende weken waarschijnlijk eens leeg moeten blijven, want er was nog die voorwaardelijke straf na de gestaakte Clasico van vorig seizoen in Luik. Die zal nu waarschijnlijk omgezet worden in een effectieve straf.

De Luikse fans begonnen bij een 2-0-achterstand met zitjes te smijten naar het lagergelegen Anderlecht-vak. Bij de rolstoelgebruikers viel er daarbij een gewonde.

Carl Hoefkens wist wat er hem boven het hoofd hing. "Ze hebben ons al heel het seizoen positief gesteund, maar deze keer ging het erover", zuchtte Hoefkens. "Ik hoop dat ze er zondag zullen bij zijn, want we hebben hen nodig. Zonder dingen te breken dan welteverstaan."