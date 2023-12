Ex-Miss Belgian Beauty beleeft exhibitionismeverhaal van Eddy Snelders vanop eerste rij

Deze week raakte bekend dat Eddy Snelders betrokken is in een zaak van exhibitionisme. Zijn schoondochter Nele Somers beleeft alles vanop de eerste rij.

Nele Somers, in 2008 Miss Belgian Beauty, is gehuwd met ex-voetballer Philippe Snelders, de zoon van Eddy. Zo beleeft ze de exhibitionismezaak van haar schoonvader vanop de eerste rij.

“In dit soort zaken is er alleen maar pijn. Het is verschrikkelijk en een heel heftige periode geweest”, zei Somers in de Tafel van Gert.

In het dagelijks leven is Somers advocate en dat zorgt voor een dubbel gevoel bij haar. “Ik zit hier als schoondochter, maar ook als advocaat”, verklaart ze nog. “Ik sta hem niet bij als advocaat, dat mag niet. Maar ik probeer te doen wat ik kan en te zorgen voor transparantie. Ik probeer ook de bezorgdheden weg te nemen.”

Wat er nu met deze zaak zal gebeuren is ook voor de advocate moeilijk in te schatten. “Hij is momenteel in behandeling en we hopen dat het daarbij blijft. In dit soort gevallen is het heel belangrijk om hulpverlening te krijgen, zodat het probleem wordt opgelost.”