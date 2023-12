'Na Westerlo nog een extra aanbieding voor Rik De Mil om hoofdcoach te worden'

Rik De Mil is duidelijk hot om hoofdtrainer te worden. Eerder deze week werd hij al genoemd bij Westerlo.

Westerlo zette Jonas De Roeck op straat. In de zoektocht naar een opvolger werd vooral Rik De Mil genoemd, momenteel aan de slag bij Club Brugge als assistent van Ronny Deila.

De Mil stak nooit onder stoelen of banken dat hij de ambitie heeft om hoofdtrainer te worden, zeker na zijn geslaagde periode bij Club Brugge na het ontslag van Scott Parker.

Volgens Tomas Taecke van Het Laatste Nieuws is De Mil nu ook in beeld bij KV Kortrijk om er hoofdtrainer te worden. Daar werd Glen De Boeck deze week na amper twee maand al opnieuw ontslagen.

Opties zat dus, maar het is nog maar de vraag of De Mil zin heeft om midden in het seizoen een noodlijdende club over te nemen en degradatievoetbal te spelen.