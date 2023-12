'Opvallende naam valt als opvolger voor Jonas De Roeck'

Westerlo verloor vrijdag kansloos van RSC Anderlecht. Na de training van de zaterdagochtend werd trainer Jonas De Roeck ontslagen door het bestuur van de club.

De trainingen worden voorlopig geleid door Bart Goor en Eric Reenaers, met de moeilijke opdracht om volgend weekend al te scoren in het belangrijke duel tegen KV Kortrijk.

Volgens David Van den Broeck, journalist bij Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, kijkt Westerlo naar coaches met ervaring in degradatievoetbal, maar duikt ook een nadere naam op.

Die van Rik De Mil, momenteel aan de slag bij Club Brugge als assistent van Ronny Deila. Hij was na Scott Parker al even hoofdtrainer bij blauwzwart, maar keerde terug naar de rol van assistent.

De Mil heeft echter de nodige ambities om hoofdtrainer te worden op het hoogste niveau. Uitkijken of hij effectief deze stap zou willen zetten.

