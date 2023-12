🎥 Onana wint en heeft impact in zijn eerste wedstrijd sinds kuitblessure

Amadou Onana kan terugkijken op een prima wedstrijd. Everton won met 2-0 van Chelsea.

Het was alweer een maand geleden dat Amadou Onana voor het laatst voet op de velden van de Premier League zette. De Belgische middenvelder stond even aan de kant met een kuitblessure.

Afgelopen zondag zat hij weer op de bank bij Everton. Onana viel na de rust in en had onmiddellijk een impact op de wedstrijd. Tien minuten later openden de Toffees de score en wonnen uiteindelijk met 2-0.

Van iemand die terugkomt van een blessure kunnen we niet zeggen dat Onana zowel verdedigend als aanvallend ingetogen was. Ondanks de tien strafpunten die de Premier League heeft opgelegd, staat Everton slechts zes punten achter op Chelsea.