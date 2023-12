Aankoopoptie De Ketelaere nog niet gelicht: "Mensen zeggen dat hij traag en lui is"

Charles De Ketelaere werd tijdens de zomermercato door AC Milan verhuurd aan Atalanta Bergamo. In de deal zit ook een aankoopoptie.

Charles De Ketelaere voelt zich duidelijk in zijn sas bij Atalanta Bergamo. De komende maanden worden cruciaal, als hij nog langer bij de ploeg waar hij zich duidelijk goed voelt wil blijven richting de toekomst.

De aankoopoptie is echter niet mals: 23 miljoen euro en mogelijk nog eens 4 extra aan bonussen. Atalanta heeft nog niet beslist om de optie ook effectief te lichten en in Bergamo is hetzelfde geluid te horen als in Milaan.

“De Ketelaere is een topprof, een toffe gast. In onze ogen doet hij het goed hier. We weten dat de mensen meer goals verwachten, vooral door de vorm die hij destijds bij Club Brugge had. Hij is een jonge speler met veel talent. Tijdens het groeiproces moeten we geduld hebben”, klinkt het bij voorzitter Antonio Percassi in Het Laatste Nieuws.

“Coach Gian Piero Gasperini looft zijn karakter en zijn ijver. Ik hoorde mensen zeggen dat hij een beetje traag en lui was. Volgens mij ligt de waarheid anders. Met zijn spierstructuur is hij iemand die veel matchen nodig heeft om in vorm te raken. Soms kan het door zijn lichaamstaal misschien op luiheid lijken, terwijl hij gewoon probeert zijn ritme te vinden.”