Heeft Vanhaezebrouck na Doku opnieuw een groeibriljant voortgebracht? "Je moet ze ook durven opstellen"

De man die Jérémy Doku kansen gaf bij RSC Anderlecht? Hein Vanhaezebrouck. De oefenmeester van KAA Gent heeft nu een nieuw groeibriljantje dat hij veel kansen geeft. Gaat de vergelijking met Malick Fofana op of niet?

"Malick Fofana en Jérémy Doku zijn twee totaal andere voetballers. Doku is een heel explosieve speler, Fofana heeft niet die explosiviteit en body", analyseerde Hein Vanhaezebrouck het na de wedstrijd tegen RWDM.

Toch ziet hij in Fofana ook héél mooie dingen: "Voor mij heeft Malick in de breedte een breder potentieel, hij kan op verschillende plaatsen spelen. Bij Doku komt het altijd van de flank, hij wil de bal altijd in de voet, Malick kan de bal ook al eens diep vragen. Het is heel leuk om met zo’n top jonge gasten te kunnen werken."

Lukaku had op zijn dertiende al die lichamelijke presence

"Je moet ze ook opstellen natuurlijk. Er zijn nog veel jongeren, maar niet iedereen stelt ze op. Lukaku kon op zijn dertiende misschien al meedoen, hij had toen al een lichamelijke presence. Malick heeft dat niet, maar hij durft zich wel zetten en hij heeft geen schrik. Ook niet tegen Munoz in Genk bijvoorbeeld, hij laat zich niet doen ook niet als hij eens een trap kijkt."

En dus is er nu alweer de vraag: wenkt een sneller dan gehoopt vertrek richting het buitenland? "Hoelang ik hem wil houden? Als er enorme bedragen komen, dan gaat hij misschien vertrekken dat weet je niet, dat is altijd afwachten."