🎥 "Wat doe je nu?": Romelu Lukaku scoort, maar krijgt ook eerste rechtstreekse rode kaart in zijn carrière

Al na vijf minuten trof Romelu Lukaku raak tegen Fiorentina. Even voor affluiten kreeg onze landgenoot een rode kaart. Hij zette een wilde tackle in op Christian Kouamé, die twee jaar geleden nog door Fiorentina aan RSC Anderlecht uitgeleend werd.

Een rode kaart voor Big Rom, waardoor AS Roma nog moest zwoegen om met zijn negenen het 1-1-gelijkspel vast te houden, nadat Zalewski 25 minuten voor tijd al een tweede geel had gekregen.

Op de rode kaart valt niets af te dingen. Op de beelden is zelfs te zien dat Lukaku bij zijn tackle de kous van Kouamé scheurt. De beelden van deze drieste actie kan je hieronder bekijken.

Het leverde Lukaku de eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière op.

Romelu Lukaku. What are you doing Lukaku? 🟥



Roma 9 players!pic.twitter.com/foQXDxi3jU