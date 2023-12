Deze verrassende grootmacht is van plan om deze winter héél véél geld uit te geven: "Het wordt allesbehalve een saaie maand in januari"

Bayern München draait momenteel een wisselvallig seizoen. De Duitse grootmacht plant in januari dan ook een transferoffensief. En dat steekt Christoph Freund niet onder stoelen of banken.

Het voorbije decennia leek Bayern München quasi zeker van iedere landstitel én zorgde Der Rekordmeister voor enkele Europese uitschieters. Anno 2023 moet Bayern de leidersplaats in de Bundesliga laten aan Bayer 04 Leverkusen, terwijl niemand gelooft dat ze een rol van betekenis kunnen spelen in de Champions League.

En daar wil de Duitse grootmacht iets aan doen. Na enkele gerichte versterkingen tijdens de zomer - dan denken we aan onder anderen Harry Kane en Kim Min-Jae - plant Christoph Freund in januari deel twee van het transferoffensief.

Transferoffensief

"Het zal zeker géén saaie wintermercato worden", licht de sportief directeur van Bayern in de Duitse kranten al een tipje van de sluier. "We zijn van plan om veel te laten gebeuren. Januari is traditioneel een moeilijke maand voor toptransfers, maar het is onze bedoeling om ons serieus te versterken."