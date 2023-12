Marc Degryse niet te spreken over VAR: "De grens is stillaan bereikt"

Ook afgelopen weekend eiste de VAR opnieuw een hoofdrol op. In het 0-0 gelijkspel tussen KV Mechelen en Club Brugge werd een doelpunt van Igor Thiago onterecht afgekeurd.

Thiago kopte de bal netjes tegen de netten. Toch werd het doelpunt afgekeurd. Bij de VAR zouden ze een KV Mechelen-speler over het hoofd hebben gezien.

"Het Referee Department zal aan het einde van het seizoen wel weer pronken dat zoveel procent van hun beslissingen juist waren, maar voor mij is de VAR zijn geloofwaardigheid kwijtgespeeld", stelt Marc Degryse kritisch bij Het Laatste Nieuws. "Als de fout zó flagrant is, zijn er gewoonweg géén excuses."

"Ik blijf voor alle duidelijkheid een voorstander van het hele videosysteem - ze gaan de klok trouwens nooit terugdraaien -, maar de grens is stilaan wel bereikt. Zware fouten als deze moéten eruit, want dit krijg je toch niet meer uitgelegd?"

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de VAR een hoofdrol opeiste. "‘Een menselijke fout’, klinkt het, maar ze waren toch met drie in Tubize? Eén van hen had dat toch moeten zien? Of moeten we er nog iemand bijzetten?", besluit Degryse.