📷 Groot nieuws voor Romeo Lavia bij Chelsea

Romeo Lavia speelde zijn laatste wedstrijd op 18 mei met Southampton. Bijna zeven maanden later mogen we beginnen hopen op een terugkeer.

De verdedigende middenvelder moet zijn debuut nog maken voor Chelsea vanwege een hamstringblessure waarvan hij maar niet kan herstellen, terwijl de Blues het moeilijk hebben op de 12e plaats in de Premier League.

Hoewel zijn terugkeer nog even op zich laat wachten, heeft Romeo Lavia eindelijk groot nieuws. Hij traint weer mee met de groep. Een grote stap in de richting zijn comeback.

Roméo Lavia, Christopher Nkunku et Malo Gusto étaient présent à l’entraînement collectif !



A noter également les apparitions de Josh Acheampong et Frankie Runham, deux joueurs de l’académie.



Acheampong est un arrière droit très prometteur et Runham est un milieu de terrain. pic.twitter.com/hDxWQWUjJA