Goed en belangrijk nieuws voor Philippe Clement bij Rangers FC

Stephan van der Heyden kwam in oktober met Philippe Clement mee naar het Schotse Rangers FC. De club laat nu verstaan dat van der Heyden al zeker tot aan het einde van dit seizoen bij de club blijft. Ook de andere assistenten van Clement zullen blijven.

Halverwege het seizoen staat Rangers FC tweede in het klassement, vijf punten achter Celtic (met een wedstrijd achter).

Rangers staat tweede in zijn Europa League-groep en reist donderdag af naar Real Bétis, dat eerste staat met een punt meer. De Schotten zijn nog niet zeker van een vervolg in de Europa League, maar ze gaan in ieder geval al wel Europees overwinteren.

