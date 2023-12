Leandro Trossard helemaal afgemaakt, andere Rode Duivel met lof overladen na #PSVARS

PSV Eindhoven en Arsenal deelden tegen elkaar de punten: in Eindhoven werd het uiteindelijk 1-1. Tijdens en na de wedstrijd was er wel veel lof vanuit Engeland voor Johan Bakayoko. Een andere Rode Duivel moest het dan weer ontgelden.

Scoren deed Johan Bakayoko uitiendelijk niet, het doelpunt van de Lampenclub kwam op naam van nog een andere Belg: Yorbe Vertessen. Maar voor de kwieke dribbels van Bakayoko viel wel wat te zeggen tegen Arsenal.

Bakayoko will be a good signing,I'm seeing Saka in that boy.#PSVARS — sirmee (@Iya89087451) December 12, 2023

Zoals ook Jérémy Doku in de Premier League indrukken nalaat, zo is ook Bakayoko een speler waar de supporters van houden. En dus vielen de fans van The Gunners zowat collectief in katzwijm voor wat de Rode Duivel allemaal liet zien.

Het staat in schril contrast met de vorm die Leandro Trossard volgens diezelfde supporters als vormpeil laat zien momenteel. En dus was er een ferme bloemlezing te lezen op de sociale media-kanalen, waaronder uiteraard ook X.

A conversation needs to be had on Trossard, because when’s he poor, he’s very poor.



When he’s good, he’s very good, but there’s no in between with him at the moment.



He was awful against Luton when he came on and was no better tonight.#PSVARS | #AFC pic.twitter.com/9P1O00Nopb — Arsenal utra 🌍 (@tohfunmi4) December 12, 2023

I'm of the opinion that Trossard should never start for Arsenal again except we are resting players like today's game, he is so much better as a sub, IMO I think he reads games well from the bench and knows what to do, & thrive more against tired legs.#PSVARS #ChampionsLeague — 🚩🚩THE RED FLAG 🚩🚩🚩 (@topemagnus) December 12, 2023

Who is this Bakayoko for PSV Eindhoven? The lad is rapid * has a deadly left foot #PSVARS — Vlad III, Vlad The Impaler🇨🇦 🍁🇳🇬 (@Lord_Impaler_7) December 12, 2023