PSG ontsnapt zeer nipt aan ramp in Champions League

Woensdag werden de laatste wedstrijden gespeeld van de Champions League-groepsfase. Voor sommige ploegen was hun laatste duel al wat belangrijker dan voor de anderen.

Zo stond er in groep F nog bijzonder veel op het spel. PSG stond met zeven punten tweede, Newcastle met vijf punten derde en AC Milan vierde, ook met vijf punten. Borussia Dortmund was al zeker van een verder avontuur in de Champions League.

PSG nam het op tegen Dortmund en Milan trok naar Newcastle. Omdat Milan zijn wedstrijd won met slechts één doelpunt verschil, volstond een gelijkspel voor de Parisiens. En zo liep het ook, al was het wel even bibberen.

Newcastle kwam na een halfuur spelen voor te staan waardoor PSG een tijdje virtueel uitgeschakeld was. AC Milan ging erop en erover (1-2 overwinning voor de Italianen) en hielp de club uit Parijs zo een handje dat uiteindelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel geraakte. AC Milan gaat zo naar de Europa League.