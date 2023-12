Will Still reageert op transfergeruchten nadat hij in Londen gespot wordt

De voorbije weken wordt Will Still geregeld gelinkt aan een vertrek bij Stade Reims. Hij werd in Engeland al bij verschillende ploegen genoemd als nieuwe trainer.

De laatste transfergeruchten over Will Still komen uit Sunderland. Zij zouden de trainer van Stade Reims willen binnenhalen. Aan RMC bevestigt Will Still dat de interesse er is en volgens Franstalige kranten is die zelfs heel erg concreet te noemen. Will Still werd ook nog eens gespot in Londen, wat de geruchten nog meer voedt uiteraard.

“Ik kan niet ontkennen dat er interesse in mij is, dat bevestig ik. Zoals in het verleden, zoals deze zomer en zoals de afgelopen weken”, zegt Still. “Ik vind het behoorlijk vleiend zonder arrogant of pretentieus te zijn.”

Concreet noemt hij het niet. “Maar voor nu en vandaag ben ik de coach van Stade de Reims. Ik ben nog steeds de coach van Stade de Reims. Dit is wat ik erover kan zeggen. Voor mij stopt het daar.”

Over het feit dat hij in Londen was is hij heel erg duidelijk. “Maandag ging ik naar Londen, maar ik ging daarheen om mijn vriendin te bezoeken, die Engelse is en in Londen woont. Ik denk dat ik een trouwe Eurostar-klant ben, want ik ga al drie, vier maanden elke week heen en weer.”