Charleroi neemt belangrijke beslissing rond supporters met oog op duel tegen Standard

Sporting Charleroi reist zaterdagavond (20:45) af naar Standard. Tegenwoordig is het gedrag van sommige supporters een groot probleem, de club wil dat voorkomen.

Aan de vooravond van de Waalse derby heeft Sporting Charleroi een belangrijke beslissing genomen. Dit om te voorkomen dat fans het te bont zullen maken.

"Met de 12e man en de fancoaching van de stad Charleroi hebben we besloten om onze aanwezigheid op Sclessin te beperken tot 600 supporters en 12 bussen", staat te lezen in een persbericht. "Dit is een manier om onze supportersclubs te belonen, die ons elke week volgen, en om een kleine groep fans homogeen te houden, allemaal geïdentificeerd en zich ervan bewust dat hun gedrag beperkt zal moeten blijven tot het steunen van onze kleuren."

Charleroi wil daarom het bewustzijn van de huidige problemen vergroten en verwacht voorbeeldgedrag van zijn supporters. "In een tijd waarin we fysieke en verbale agressie op de tribunes zien, is het onze plicht om te beseffen dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om de rust en vreugde terug te brengen op de tribunes."

"Nu de politie en burgemeesters niet langer aarzelen om extreme maatregelen te nemen en supporters een totaal reisverbod op te leggen, moeten we deze zaterdag en in de toekomst onberispelijk zijn in ons gedrag in het stadion en op de tribunes."