KRC Genk kan voor primeur zorgen dit seizoen tegen KV Kortrijk: Kapitein Bryan Heynen blikt vooruit

KRC Genk ontvangt zondag hekkensluiter KV Kortrijk. De bezoekende ploeg is dringend op zoek naar wat punten, terwijl Genk voor het eerst dit seizoen drie wedstrijden op rij kan winnen.

Ook Genk-kapitein Bryan Heynen weet dat Kortrijk er alles aan zal doen om niet met lege handen huiswaarts te keren. "Zij moeten winnen, maar we moeten naar onszelf kijken. We hebben twee wedstrijden op rij gewonnen en we proberen nu om een reeks neer te zetten. Ook al zijn we uitgeschakeld, we moeten vertrouwen pakken uit die overwinning."

KV Kortrijk heeft nog geen nieuwe trainer gehaald na het ontslag van Glen De Boeck. Joseph Akpala zal de Kerels voorlopig nog coachen. "Ik weet niet wat we kunnen verwachten. Het zal moeilijk worden, maar we moeten naar onszelf kijken", vertelde Heynen.

Dit seizoen had Genk het vaak moeilijk met de afwerking. Hierdoor liet de club al een aantal keer punten liggen. De laatste wedstrijden wordt er toch verbetering gezien. "We waren efficiënt tegen Eupen, nu tegen Cukaricki waren we efficiënt. Je kan altijd meer scoren, maar goed", besluit de Genkse kapitein.