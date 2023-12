Rondje Europa: prijs voor Philippe Clement, unieke reeks PSV gaat vlotjes verder en Kane blijft maar scoren

In de Europese competities was het een heel pittige zondag. Over de Premier League schreven we al, maar ook in heel veel andere landen denderde het opnieuw als een trein verder. De belangrijkste zaken op een rijtje.

Beginnen met goed nieuws vanuit Schotland. Daar heeft Philippe Clement zijn eerste prijs van het jaar weten te pakken. Met Rangers won het de League Cup. In de finale was het team te sterk voor Aberdeen. Tavernier zorgde een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt uit de wedstrijd. PSV blijft maar winnen In Nederland was er een zestiende(!) overwinning op een rij voor PSV Eindhoven. Ook op bezoek bij AZ Alkmaar stond er geen maat op de Lampenclub. Uiteindelijk werd met 0-4 gewonnen, met doelpunten van de Jong (2x), Dest en Saibari (1 goal, 2 assists). © photonews De kloof met Feyenoord is tien punten, AZ is nu vierde op vijftien punten. Het doelsaldo van PSV is misschien nog het meest indrukwekkende: 56 gescoorde doelpunten en amper 6 tegengoals in zestien wedstrijden. Harry Kane aan het feest in Duitsland Ook Bayern München heeft opnieuw een driepunter beet. Het won van het verrassende Stuttgart met 3-0, dankzij onder meer twee doelpunten van Harry Kane. Dit zit zo aan 20 goals in veertien wedstrijden. Leverkusen blijft wel op kop in de rangschikking. En nog veel meer ... AS Roma verloor verrassend bij Bologna met 2-0, terwijl Real Madrid in eigen huis wel de puntjes op de i wist te zetten. En er was nog veel meer. Alle uitslagen op een rijtje: Bundesliga 17/12/2023 15:30 Freiburg - 1. FC Köln 2-0 17/12/2023 17:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-0 17/12/2023 19:30 Bayern München - VFB Stuttgart 3-0 Serie A 17/12/2023 12:30 AC Milan - Monza 3-0 17/12/2023 15:00 Fiorentina - Hellas Verona 1-0 17/12/2023 15:00 Udinese - Sassuolo 2-2 17/12/2023 18:00 Bologna - AS Roma 2-0 17/12/2023 20:45 Lazio - Inter Milaan 0-2 La Liga 17/12/2023 14:00 Almeria - Real Mallorca 0-0 17/12/2023 16:15 Real Sociedad - Real Betis 0-0 17/12/2023 18:30 UD Las Palmas - Cádiz CF 1-1 17/12/2023 21:00 Real Madrid - Villarreal 4-1 Nederlandse Eredivisie 17/12/2023 12:15 Almere City - Vitesse 5-0 17/12/2023 14:30 Heracles - Feyenoord 0-4 17/12/2023 14:30 Sparta Rotterdam - FC Twente 2-2 17/12/2023 16:45 Ajax - Zwolle 2-2 17/12/2023 20:00 AZ Alkmaar - PSV 0-4 EK Kwalificatie