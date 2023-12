🎥 Heuglijk nieuws! Kevin De Bruyne heeft laatste horde genomen en kan Manchester City opnieuw bij de hand nemen

Manchester City vertoeft momenteel in Saoedi-Arabië voor het WK voor clubteams. The Citizens trainden vanavond ter plaatse. Wie stond er mee op dat oefenveld? Kevin De Bruyne!

En dat is heuglijk nieuws. Een exacte datum voor de terugkeer van de Rode Duivel kennen we niet, maar de laatste hore is duidelijk genomen.

Look who it is 🤩@KevinDeBruyne returns to training for our session in Saudi 🙌 pic.twitter.com/PqtZ55HaUs