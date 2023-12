Voormalige speler van Anderlecht en KAA Gent keert deze winter even terug naar België

Op 30-jarige leeftijd keert Kenny Saief terug naar Israël. De voormalige Anderlecht-speler heeft getekend voor Maccabi Haifa en zal nu tegen KAA Gent spelen in de Conference League.

Het is nog maar van 2022 geleden dat Kenny Saief officieel Anderlecht verliet. De Israëlisch-Amerikaanse voetballer, die in 2018 voor maar liefst 3,7 miljoen werd overgenomen van KAA Gent, vertrok gratis naar Neftchi Baku na zijn avonturen bij FC Cincinnati, Legia Gdansk en FC Ashdod.

De voormalige flop van Anderlecht (1 doelpunt en 4 assists in 34 wedstrijden) is nu al klaar om Azerbeidzjan te verlaten. Maccabi Haifa, de club waar hij al in de jeugd speelde, heeft aangekondigd dat zijn voormalige speler terugkeert.

Hij zal terugkeren naar België voor de Conference League play-off wedstrijd tussen Maccabi en KAA Gent (waarmee hij de competitie won) in februari.