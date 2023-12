Thibaut Courtois verdedigt zich met hand en tand in zaak over 'degradanten' bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois maakte dinsdag bekend dat hij het EK links laat liggen. Hij spaarde zijn kritiek op bondscoach Domenico Tedesco niet.

Courtois is duidelijk ontgoocheld in de gang van zaken bij de Rode Duivels. Hij krijgt naar eigen zeggen te weinig respect, maar toen de hele zaak losbarstte leek ook Courtois maar weinig respect te hebben voor sommige van zijn collega’s bij de Rode Duivels.

Zo zou de doelman zich negatief uitgelaten hebben over spelers die bij de Rode Duivels zaten, maar met hun ploeg na vorig seizoen gedegradeerd waren. Iets wat hij in het interview van dinsdag ten stelligste ontkent.

“Ik heb bijvoorbeeld nooit verkondigd dat er spelers waren bij de nationale ploeg die niet voldeden (de 'degradanten', red.)”, vertelt Courtois aan Het Nieuwsblad. “Jongens als Castagne, Tielemans en Praet ken ik al heel lang, we hebben samen nog mooie tijden beleefd op het WK in Rusland.”

Tedesco loste informatie uit een privégesprek met Courtois

Al moet hij toch toegeven dat het wel in die richting ging. “Ik heb wel aangegeven, en ik heb geen schrik om dat hier nu te zeggen, dat als je zoals tegen Oostenrijk op achterstand komt met enkele jongens in de ploeg die dat seizoen al veel wedstrijden hebben verloren, dat het dan moeilijker is om die achterstand om te buigen. Omdat je misschien sneller het kopje laat hangen.”

Courtois toont vooral onbegrip over het feit dat dit soort zaken uitlekten. “Maar dat zulke zaken uit een privégesprek, dat ik met slechts twee personen gevoerd had, plots naar buiten kwam, betekende dat ik in een slecht daglicht gezet moest worden. Die kleine zaken stapelden zich op en deden de bom ontploffen. Ze bevestigden alleen maar wat ik voordien al voelde.”