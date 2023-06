Er lekt nog meer uit: 'Deze ploegmaats gooide Courtois afgelopen zaterdag voor een volle kleedkamer onder de bus'

Thibaut Courtois is 'talk of the town'. De Rode Duivel vecht momenteel een spreekwoordelijk oorlogje uit met Domenico Tedesco. Maar ook enkele ploegmaats moesten het zaterdagavond ontgelden.

Thibaut Courtois liet Domenico Tedesco - of tenminste: dat is de versie van de Belgische bondscoach - meteen na de wedstrijd tussen België en Oostenrijk weten dat hij niet zou meereizen naar Estland. Maar ook enkele ploegmaats kregen een veeg uit de pan. Onze nationale nummer één was danig gefrustreerd door het gelijkspel tegen Oostenrijk dat hij in de kleedkamer geen blad voor de mond nam. Het Nieuwsblad weet dat Timothy Castagne, Wout Faes, Youri Tielemans en Dodi Lukebakio in de vuurlinie stonden. Degradatie Niet alleen de belaberde prestatie van sommige Rode Duivels, maar ook hun sportieve situatie bij hun clubs - al versierde Tielemans inmiddels al een transfer - zint Courtois allerminst. Het bovengenoemde kwartet degradeerde met respectievelijk Leicester City en Hertha BSC uit de Premier League en Bundesliga. En dat kan blijkbaar niet als Rode Duivel...