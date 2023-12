Is dit plan helemaal van de pot gerukt? 'Barcelona-voorzitter wil Messi huren voor... één wedstrijd'

Lionel Messi vertrok in 2021 langs de achterdeur bij FC Barcelona. Joan Laporta wil de Argentijn een degelijk afscheid nemen. En daarvoor onderzoekt de voorzitter een héél opvallende piste.

Joan Laporta heeft immers geen zin om een veredelde benefietwedstrijd te organiseren om Lionel Messi uit te zwaaien. Sinds zijn handtekening bij Inter Miami FC is het immers duidelijk dat De Vlo als actieve speler niet zal terugkeren naar Camp Nou.

Alhoewel? Dat is net wél het plan van Laporta. De voorzitter van Barça onderzoekt de mogelijkheid om Messi op huurbasis terug te halen. En dat voor... één wedstrijd. Op die manier kan Messi nog een laatste keer schitteren in het shirt van Barcelona en dat tijdens een officiële wedstrijd.

"Ik wil dat heel graag voor elkaar krijgen", is Laporta héél open bij EFE. "Messi is in mijn ogen de beste speler aller tijden. Hij verdient dan ook alle respect en waardering die wij hem kunnen geven."

We moeten de toestemming krijgen om Lionel Messi voor één wedstrijd te huren

Enig probleem: zelfs Tom Cruise lijkt zoiets niet voor elkaar te krijgen. "We moeten de toestemming krijgen van FIFA en UEFA. Ik ben volop onderzoek aan het doen. Maar op dit moment is het jammer genoeg niet toegelaten."