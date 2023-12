🎥 DIW gaat los op Thibaut Courtois en duwt ook Eddy Snelders onder de bus

Thibaut Courtois gaat niet naar het EK 2024 in Duitsland. En dat heeft er flink op ingehakt bij de publieke opinie. In een Ideale Wereld zou het er natuurlijk allemaal anders uit zien. Of hoe zit dat nu met het gebrek aan respect voor de nummer één van de Rode Duivels?

Thibaut Courtois hakte de knoop door dat hij niet op het EK 2024 in Duitsland te zien zal zijn. Omdat hij niet helemaal fit zal zijn, maar ook door het geschil tussen hem en bondscoach Domenico Tedesco. Daar was de voorbije maanden veel om te doen. Volgens Courtois heeft een en ander te maken met een gebrek aan respect. Voor de mannen van De Ideale Wereld reden genoeg om met een hilarisch filmpje alles even fijntje te gaan analyseren. Woordvoerder Lander Cobbaert werd andermaal opgevoerd daarvoor. Courtois moet het ontgelden, maar er zijn ook vette knipogen naar onder meer Eddy Snelders. En ook heel veel - al dan niet zeer flauwe - mopjes die te maken hebben met doelmannen en voetbalwoordspelletjes. Ook de situatie tussen Courtois en De Bruyne en diens toenmalige vriendin wordt stevig door de mangel gehaald. Geniet mee van het filmpje - opgelet, het laden van de beelden kan enkele seconden duren.