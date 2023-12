📷 Best scorende doelman uit de Jupiler Pro League ooit overleden

Luc Vanderschommen is overleden, zo meldt Focus/WTV. Hij heeft het record van best scorende doelman in de hoogste klasse in handen.

De regionale televisiezender Focus/WTV meldt het overlijden van Luc Vanderschommen, een ex-doelman uit de Jupiler Pro League. Hij scoorde als doelman 22 keer in de eerste klasse. Hij speelde voor Cercle Brugge, KAA Gent, KV Kortrijk, RWDM en SK Ronse. Als trainer was hij onder andere ook bij KV Kortrijk aan de slag. Vanderschommen was de vaste strafschopnemer bij de meeste ploegen waar hij speelde. Geen enkele doelman scoorde in eerste klasse meer dan zijn 22 goals. RWDM deelde vorig jaar nog een berichtje over hun ex-doelman op hun sociale media. Dat kan je hieronder bekijken. De redactie van Voetbalkrant wenst de familie en vrienden van Luc Vanderschommen veel sterkte in deze moeilijke tijden. Luc Vanderschommen wordt vandaag 68. Hij ging in 1987 van KV Kortrijk naar RWDM. Hij begon als de doublure van Bruno Taverne, maar nam eind november 1987 diens plaats onder de lat in. Hij speelde ook het grootste deel van het seizoen 1988/89, toen RWDM voorlaatste werd en zakte. pic.twitter.com/aCliUbSPTr — RWDM_history (@RWDM_history) September 21, 2022