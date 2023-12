'Philippe Clement zet in op oude bekende van bij RSC Anderlecht'

Rangers FC doet het goed onder Philippe Clement. Vorige week werd met de League Cup een eerste prijs gepakt.

De eerste prijs in Schotland is al binnen voor Philippe Clement. De honger is echter groot. Er wordt volop gemikt op een landstitel en de achterstand op aartsrivaal Celtic is zo goed als weggewerkt.

Volgens Britse media wil de ploeg van Philippe Clement een oude bekende van RSC Anderlecht als versterking binnenhalen tijdens de wintermercato. Het gaat om de 21-jarige Fabio Silva.

Hij komt dit seizoen nauwelijks tot spelen toe bij Wolverhampton, waardoor de Wanderers heil zien in een nieuwe uitleenbeurt voor Silva. Hij werd vorig seizoen eerst een half jaar aan Anderlecht verhuurd, het tweede deel van het seizoen speelde hij in de Eredivisie bij PSV Eindhoven.

De Portugees speelde in tien wedstrijden 373 minuten, waarvan vier keer als basisspeler. Begin november speelde hij echter al zijn laatste minuten van dit jaar. Clement zou ook concurrentie krijgen van Celtic voor Silva.

Het belangrijkste voor Wolverhampton is dat een groot deel van zijn loon overgenomen wordt, want Silva verdient iets minder dan vier miljoen euro per jaar. De Portugees zou echter liever in de Premier League uitgeleend worden.