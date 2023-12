Italiaanse topclub gaat nog stap verder dan Super League: "Serie A? We moeten naar Serie Elite met enkel clubs uit de grote steden"

De Super League blijft de gemoederen beroeren. Real Madrid, FC Barcelona, Juventus FC en enkele clubs in hun zog willen de lucratieve competitie in het leven roepen. Ondertussen is er een oud-tegenstander ook plots mee in het verhaal.

SSC Napoli was de voorbije maanden dan wel een tegenstander van de nieuwe supercompetitie, maar Partenopei is plots wél een fan van de Super League. Meer zelfs: Aurelio De Laurentiis heeft zich inmiddels officieel achter het format geschaard. "De eerste Super League was een verkeerde zet", legt de voorzitter van de Italiaanse landskampioen de plotse ommekeer uit. "Ik heb het nieuwe format bekeken en ik vind dat alle topclubs er serieus over moeten nadenken. Napoli is alvast bereid om mee te stappen in het project." Super League? Topclubs moeten er serieus over nadenken De excentrieke president van Napoli heeft zelfs nog meer plannen om geld naar de Laars te halen. Zo wil hij de Serie A hervormen naar de Serie E, waar E voor Elite staat. "Enkel clubs uit de grote steden zijn nog welkom. Een beetje zoals in de NBA."