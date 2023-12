Romeo Lavia debuteert na maandenlang blessureleed voor Chelsea en... Pochettino maakt zich al zorgen om nieuwe blessure

Romeo Lavia maakte gisteren eindelijk zijn debuut voor Chelsea FC. De 19-jarige middenvelder lag sinds zijn transfer in de lappenmand. En het lijkt een zorgenkind te blijven...

Chelsea FC betaalde afgelopen zomer vijftig miljoen euro om Romeo Lavia los te weken bij Southampton FC. De éénvoudig Rode Duivel begon zijn blauwe hoofdstuk met... een maandenlange revalidatie na een enkelblessure.

Lavia debuteerde gisteren (2-1-overwinning tegen Crystal Palace, nvdr.) eindelijk voor The Blues, maar na afloop van de partij had Mauricio Pochettino slecht nieuws. "Ik maak me zorgen om Lavia."

Nieuwe blessure?

"Hij eindigde de partij met wat zorgen", legt de coach van Chelsea uit. "Hij heeft pijn aan de dij. Ik hoop dat het allemaal meevalt en dat hij snel opnieuw op het veld zal staan."