Slecht nieuws bevestigd voor Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent

De selectie van Zuid-Korea voor de Asian Cup is bekendgemaakt en het zal niemand verbazen dat Hein Vanhaezebrouck het nu even zonder een belangrijke speler moet stellen. Hong Hyun-seok is terug.

Donderdag maakte de Zuid-Koreaanse bondscoach Jürgen Klinsmann de 26 spelers bekend die hij meeneemt naar de Asian Cup. De Taeguk Warriors, tweevoudig winnaar van de competitie, hebben de trofee sinds 1960 verrassend genoeg niet meer in de wacht gesleept. Zoals verwacht zit er een Pro League-speler tussen de Zuid-Koreanen die door Klinsmann zijn geselecteerd. Dat is Hong Hyun-Seok van KAA Gent. De middenvelder zal erg gemist worden door Hein Vanhaezebrouck, die al zonder verschillende andere spelers zit vanwege de African Cup of Nations. Zo zal ook Tarik Tissoudali met Marokko meegaan.

[๐—ง๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ฆ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ] โšก์•„์‹œ์•„ ์ •์ƒ์„ ํ–ฅํ•ดโšก

2023 AFC ์•„์‹œ์•ˆ์ปต์— ์ฐธ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท์ถ•๊ตฌ๊ตญ๊ฐ€๋Œ€ํ‘œํŒ€์˜ ๋ช ๋‹จ์„ ๊ณต๊ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค!



โœ”2023 AFC ์•„์‹œ์•ˆ์ปต

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทv๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ#๋ฐ”๋ ˆ์ธ 24.01.15(์›”) 20:30

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทv๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด#์š”๋ฅด๋‹จ 24.01.20(ํ† ) 20:30

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทv๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ#๋ง๋ ˆ์ด์‹œ์•„ 24.01.25(๋ชฉ) 20:30

โฐํ•œ๊ตญ์‹œ๊ฐ„ ๊ธฐ์ค€ ๐Ÿ“์นดํƒ€๋ฅด pic.twitter.com/YD502IuJuR — theKFA (@theKFA) December 28, 2023