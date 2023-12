Zit het probleem een pak dieper dan we allemaal dachten? 'De oorzaak van Courtois-saga begon een jaar geleden en dus al voor de komst van Tedesco'

Thibaut Courtois geeft forfait voor het EK van komende zomer in Duitsland. Een dispuut met Domenico Tedesco lijkt aan de basis te liggen. Al moet de echte oorzaak eigenlijk een kalenderjaar geleden gezocht worden...

Het is geen geheim dat Thibaut Courtois zich niet geliefd en gerespecteerd voelt in België. Na de pijnlijke uitschakeling in Qatar twijfelde de doelman van Real Madrid dan ook om de Belgische selectie de rug toe te keren. Het was Peter Bossaert die hem kon overtuigen.

Meer zelfs: Het Laatste Nieuws weet dat Courtois een weloverwogen plan in zijn hoofd had. De goalie wilde tijdens de kwalificatiecampagne richting EK dé leider van de Rode Duivels én de voortrekker van de Nieuwe Generatie worden. Om vervolgens te knallen in Duitsland.

Meer zelfs: Courtois en Bossaert praatten over een revival van de Duiveluitdagingen, over de manier waarop België zich de komende jaren kon profileren op het internationale toneel,... Enig probleem: niet veel later kreeg de toenmalige CEO zijn C4.

Géén leider...

De rest is geschiedenis. Een dispuut over een aanvoerdersband, enkele weloverwogen uitspraken én vervolgens stilte heeft ervoor gezorgd dat Courtois in Duitsland niét de leider zal zijn. Of misschien zelfs nooit meer het shirt van de Rode Duivels zal dragen...