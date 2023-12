Koni De Winter op EK met Rode Duivels? Er zitten hem duidelijk enkele zaken dwars

Koni De Winter wil volgende zomer naar het EK. Dan moet hij wel geselecteerd worden door Domenico Tedesco.

De plaatsjes in de selectie van de Rode Duivels zijn duur. Bondscoach Domenico Tedesco liet al weten dat hij het normaal bij de vertrouwde namen zal houden, al is er wel plaats voor één of twee nieuwkomers in de selectie nog.

“Als ik blijf spelen, is de kans volgens mij best groot. Dat is wat Tedesco mij ook heeft gezegd: ‘Je moet minuten maken vooraleer ik je kan beginnen op te roepen’”, zegt Koni De Winter aan Het Nieuwsblad.

De oproepingsbrief was nooit ver weg. “ Bij de vorige interlandperiodes kreeg Genoa voor mij al aanmeldingsbrieven voor de beloften én de A-ploeg. Ik was dus back-up voor het geval er een verdediger geblesseerd zou raken. Maar dat telt niet voor mij. Ik wil er écht bij zijn. Liefst al straks op het EK.”

Al beseft De Winter ook dat het misschien wel gemakkelijker was geweest had hij in België gespeeld. “De Belgische competitie is sowieso makkelijker om te volgen. En je hebt de publieksdruk. Als een speler het in België een paar wedstrijden goed doet, wordt meteen de vraag gesteld of die zijn kans niet moet krijgen bij de Rode Duivels. Ik denk dus wel dat mijn kans groter zou zijn, ja.”