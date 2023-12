Thibaut Courtois voor het eerst terug aan het woord sinds veelbesproken interview en komt met blessure-update

Thibaut Courtois gaf onlangs een veelbesproken interview aan Sporza. Daarin vertelde hij dat hij niet zal meedoen aan het EK 2024.

Volgens hem hij nog geblesseerd zijn in juni. Courtois wou niet tegen 80% in doel staan, zei de doelman zelf.

Op zaterdag was hij in het land voor de 'Elite Sport Keeper Demo'. Het Laatste Nieuws sprak met Courtois over zijn blessure.

De doelman van Real Madrid kon een geruststellende update geven. "Alles gaat vrij goed. Ik kan al een beetje keepen zonder echt te duiken. Ik kan goed bewegen, terug lopen en passen geven."

"Uiteindelijk gaat alles vrij goed. Maar van deze fase tot echt in de goal staan zonder problemen, zal nog een goede vier à vijf maanden duren", gaat Courtois verder.

Courtois gaf ook prijs wat de grootste teleurstelling in zijn carrière is. "Dat is de verloren Champions League in Lissabon. Omdat ik die nu wel gewonnen heb, is dat niet meer zo’n grote tegenslag. Dan is het nu waarschijnlijk de verloren halve finale op het WK tegen Frankrijk.”