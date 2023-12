🎥 "Als preminiem eens de fluit van een scheidsrechter in mond mogen steken": De Ideale Wereld spaart niemand en komt met harde kern voor arbitrage

Ook in 2023 hadden de scheidsrechters het opnieuw bijzonder hard te verduren. Maar in een Ideale Wereld zouden ook zij de nodige steun krijgen van supporters.

En dus ging De Ideale Wereld op het einde van het jaar nog eens aan de slag om voor de scheidsrechters in de bres te gaan springen. Ze kwamen met een geweldig filmpje van de O.O.O., de 'official officials organisation'.

"Na het geweld in een Turkse voetbalmatch bleek nog maar eens dat scheidsrechter een risicovol beroep is. Gelukkig zijn er nu ook verenigingen die zich inzetten voor de geviseerde wedstrijdleiders", aldus De Ideale Wereld bij het filmpje.

Niemand wordt gespaard, zoals het wel vaker is - onder meer Laforge moet het ontgelden. "Het respect, de aanzien en zelfs de angst ten opzichte van de scheidsrechter is helemaal verdwenen", klinkt het. Maar volgens de O.O.O. is dat ook heel makkelijk te verhelpen.

Geniet mee van een dystopisch verhaal. Een harde kern voor de scheidsrechters? Het zou voor heel bijzondere taferelen kunnen zorgen.