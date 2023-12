Opnieuw extrasportieve treurnis voor Cercle Brugge: ex-speler overleden

Bij Cercle Brugge is het een eindejaar in mineur geworden. Sportief gaat het verre van slecht voor De Vereniging, maar het moet wel heel wat dompers incasseren op extrasportief gebied.

Een paar dagen geleden was er al het overlijden van de moeder van Kevin Denkey, waardoor die ook het kerstvoetbal aan zich voorbij moest laten gaan. Nu is er een nieuw sterfgeval in de brede familie van groen-zwart.

De Cerclefamilie neemt afscheid van ex-speler Joël Hoste.



Joël kwam tussen 1945-1953 in totaal 128 keer in actie voor onze Vereniging en scoorde 37 goals.



De voltallige Cerclefamilie wenst de vrienden en naasten van Joël erg veel sterkte toe. — Cercle Brugge (@cercleofficial) December 31, 2023

Ex-speler Joël Hoste is namelijk ook overleden vorige week. Het nieuws is nu pas helemaal aan de oppervlakte gekomen. Hij speelde van 1945 tot 1953 bij Cercle Brugge en werd daarna onder meer speler-trainer bij Ruddervoorde.

Daar was hij later ook nog voorzitter en erevoorzitter. Nu is Hoste op 95-jarige leeftijd overleden. Cercle Brugge wil iedereen veel sterkte wensen in moeilijke tijden. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om dat te doen.