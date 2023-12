Peter Maes ziet het weer helemaal zitten: "In België was ik volledig afgeschreven"

Peter Maes is sinds september coach bij Willem II. Een jaar voordien moest hij weg bij Beerschot.

De Belgische coach doet het enorm goed in Nederland. Hij staat eerste in de Eerste Divisie met Willem II, momenteel zes punten los. Maar Peter Maes wist zelf niet altijd of het nog goed ging komen.

"Ik heb heel lang moeten wachten op een kans. Ik dacht: is de coach in mij nog wel bekwaam om er nog eens in te stappen?", citeert Sporza de trainer. "Ik heb heel wat ondernomen en heb cursussen bij de VDAB gevolgd, maar ik kwam altijd bij het stemmetje dat zei dat ik nog eens een kans wilde krijgen."

"De voorbije maanden zijn heel heavy geweest. Ik heb van 0 km/u naar 150 km/u moeten schakelen. Ik ben niet meer van de jongste en ik heb me moeten heruitvinden als coach", aldus Peter Maes, die nog wat te bewijzen had. "In België was ik volledig afgeschreven en dan wil ik het tegendeel bewijzen. Zo sta ik in het leven."