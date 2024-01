Thibaut Courtois kan tumultueus 2023 nu eindelijk achter zich laten en is gevoel voor stijl nog lang niet verloren

Wat is het allemaal niet geweest voor Thibaut Courtois in 2023? Nu is de kans daar om het allemaal achter zich te laten, met het begin van een nieuw kalenderjaar.

De doelman van Real Madrid heeft de overgang van oud naar nieuw alvast in stijl gevierd, zo blijkt uit de Instagram Stories van Mishel Gerzig. In een filmpje is te zien hoe het koppel een paar zoenen uitwisselt en dit onder een werkelijk spetterend vuurwerk. "Dat dit jaar goed nieuws, een goede gezondheid, geluk en vrede brengen", is de boodschap van de Israëlische bij het begin van 2024. Courtois deelt het ook op zijn eigen Instagrampagina en richt zich tot zijn verloofde: "Gelukkig nieuwjaar, mijn koningin." Commotie rond Courtois bij Rode Duivels Het nieuwe jaar lijkt voor hen alvast goed begonnen en dat kan misschien helpen om enige zorgen naar de achtergrond te duwen. Want 2023 stond voor Courtois bol van de commotie rond zijn eigen functioneren bij de nationale ploeg en dan was er nog op het oplopen van een zware knieblessure bij Real Madrid.