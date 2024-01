SK Beveren blijft volop geloven in promotie: Wim De Decker legt transfertarget vast

De spelers en staff van SK Beveren zijn vertrokken naar Campoamor in Spanje. De ploeg uit de Challenger Pro League blijft mikken op de promotie naar de Jupiler Pro League.

Om 6 uur vanmorgen vertrok SK Beveren richting de Spaanse zon voor een stage. Alles staat in het teken van de promotie naar de Jupiler Pro League. “Het is moneytime”, klinkt het bij trainer Wim De Decker.

Er staan heel veel trainingsuren op het programma, maar ook twee oefenwedstrijden en enkele tactische meetings. Op 13 januari wacht de volgende opdracht in de competitie, op verplaatsing bij SL16.

“We willen op hetzelfde elan doorgaan als voor de winterstop”, verwijst De Decker naar de acht ongeslagen wedstrijden. “Enerzijds kwam de break op een goed moment, omdat we veel van de spelers gevraagd hebben. Anderzijds zaten we net in een goede flow en is het jammer dat die reeks even doorbroken werd. Het is gewoon heel belangrijk om een goede start te nemen.”

Met mogelijk ook enkele transfers ondertussen. “De kans is vrij reëel dat er minstens één speler bijkomt. Maar als er een speler bijkomt, moet hij een directe meerwaarde bieden voor de ploeg”, klinkt het.

“In welke linie we versterking zoeken? We bekijken spelers voor alle posities. Ook op uitgaand vlak zoeken we oplossingen voor spelers die voor de winterstop niet of nauwelijks aan spelen toegekomen zijn.”