🎥 Erling Haaland maakt humoristische video met Kevin De Bruyne (als pop)

Kevin De Bruyne maakt binnenkort zijn rentree op het veld. Erling Haaland kijkt er alvast naar uit.

Kevin De Bruyne komt steeds dichter bij zijn comeback en zou snel herenigd moeten worden op het veld met zijn ploeggenoten van Manchester City, waaronder Erling Haaland.

De Noor, die samen met KDB hele verdedigingen aan het wankelen heeft gebracht, wacht samen met De Bruyne af om terug te kunnen spelen. De twee, en Jérémy Doku zijn nog niet volledig fit.

In een video op sociale netwerken is Haaland te zien naast een De Bruyne-shirt op een pop, tegen wie hij praat alsof hij midden in een wedstrijd zit.