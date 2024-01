KRC Genk-voorzitter Peter Croonen laat zich uit over transferplannen voor deze wintermercato

KRC Genk kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar kon de winterstop wel ingaan na een paar mooie resultaten. De club heeft veel kwaliteiten, maar kan deze winter wel eens spelers zien vertrekken.

Zo wordt Gerardo Arteaga flink gelinkt aan terugkeer naar Mexico. De linksachter kan rekenen op de interesse van meerdere clubs uit zijn thuisland.

"Of we in januari transfers gaan doen? In principe niet", vertelde Peter Croonen bij TV Limburg. "Of er spelers gaan vertrekken? Hier en daar zal er wel iets gebeuren. Misschien gaan we dan toch nog de transfermarkt op, maar we zijn op alle scenario’s voorbereid. De ambitie is om de kern samen te houden."

KRC Genk won zijn laatste wedstrijd van 2023 overtuigend met 3-0 van Antwerp en met heel goed voetbal. Toch wordt het nog beter volgens voorzitter Croonen. "Het beste Genk hebben we nog niet gezien, ik geloof heel erg in deze groep."