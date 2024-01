Moét blauw-zwart verkopen? 'Club Brugge vangt helemaal géén jackpot voor Buchanan en daar zijn deze redenen voor'

Tajon Buchanan verlaat Club Brugge voor Internazionale FC. De West-Vlamingen pakken uiteindelijk niét de verhoopte jackpot voor de flankspeler. En daar zijn enkele héél duidelijke redenen voor.

De deal moet nog officieel bevestigd worden, maar we kunnen er nu al zeker van zijn. Tajon Buchanan verlaat Club Brugge voor Internazionale FC. Met de transfer is een bedrag van acht miljoen euro gemoeid.

Die som kan via bonussen nog oplopen tot elf miljoen euro, maar dat is allesbehalve de jackpot die Club Brugge pakweg een jaar geleden verwacht had. Opvallend: toch zijn de blauw-zwarte bestuurders tevreden met de uitkomst. En daar zijn enkele redenen voor.

© photonews

Vooreerst is Buchanan de laatste maanden géén onbetwistbare basisspeler meer, terwijl zijn contract medio 2025 afloopt. In zo'n gevallen is het logisch dat Club Brugge geen hogere transfersom kan eisen. Meer zelfs: een wintertransfer dringt zich bijna op.

Wintertransfer dringt zich op

Destemeer omdat de Canadees onder geen enkel beding van plan is om zijn contract te verlengen. Het Laatste Nieuws weet dat Buchanan - ook al roept hij dat niet van de daken - sinds dag één niét kan aarden in West-Vlaanderen. Opnieuw: de wintertransfer dringt zich op.