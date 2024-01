Twee Belgen genomineerd voor FIFA-elftal van het jaar

Het FIFA-elftal van het jaar zal binnenkort bekendgemaakt worden. Er zijn 23 spelers genomineerd. De twee Belgen zijn Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne.

Manchester City heeft met Haaland, Bernardo Silva, Días, Walker, Stones, Ederson, Rodri en natuurlijk KDB maar liefst acht spelers die in het team kunnen. Ook Real Madrid ziet zeven spelers genomineerd worden met Courtois, Militao, Rudiger, Bellingham, Modric, Valverde en Vinicius Junior.

De andere spelers zijn Emiliano Martinez, Van Dijk, Gündogan, Benzema, Kane, Mbappé, Messi en Ronaldo. Het elftal wordt op 15 januari bekendgemaakt.

🗳️ The players have voted.



✨ This is the 23-player shortlist for the 2023 FIFA FIFPRO Men’s #World11 👇



🏆 15.01.2024 @FIFAcom | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/jMs4PF1vIe