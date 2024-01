Voormalige Standard-speler heeft zijn keuze gemaakt na interesse uit Rusland

Mergim Vojvoda speelt momenteel voor Torino en lijkt zijn Italiaanse avontuur niet op te geven. Zijn club heeft de automatische verlenging van zijn contract geactiveerd.

Na verschillende seizoenen in België, waaronder zijn laatste in 2019-2020 bij Standard, koos Mergim Vojvoda voor de Serie A.

In 2020 maakte de Kosovaarse speler een overstap naar Torino in de Serie A en lijkt te genieten van een prachtig avontuur in Italië. In de zomer deden geruchten de ronde in de Italiaanse pers over interesse van een ploeg uit de Russische competitie, maar het lijkt erop dat deze optie definitief van de baan is.

Torino heeft zojuist aangekondigd dat Vojvoda's optie om zijn contract te verlengen begin januari is geactiveerd. Hierdoor is de speler tot 2025 aan de club verbonden.