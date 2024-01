'Atalanta heeft al beslissing genomen over Charles De Ketelaere'

Charles De Ketelaere verkaste in de zomer van 2022 van Club Brugge naar AC Milan, maar een groot succes werd die transfer helemaal niet. Ook voor dit seizoen kwam De Ketelaere nauwelijks in de plannen van zijn Italiaanse club voor, ondanks een nog langlopend contract.

Een uitleenbeurt naar Atalanta Bergamo was de oplossing en daar doet De Ketelaere het wel heel erg goed. Woensdag was hij in de beker nog beslissend met twee doelpunten en een assist, al kende onze landgenoot ook mindere matchen.

Volgens de Italiaanse transferjournalist Nico Schira heeft Atalanta al een beslissing genomen. Als De Ketelaere zo blijft presteren, dan zullen ze de aankoopoptie in de deal met AC Milan lichten. Die is met 22 miljoen euro nochtans stevig.

