Charles De Ketelaere komt met reactie richting trainer Gasperini en die reageert

Charles De Ketelaere zette woensdag zijn strafste prestatie van het seizoen neer. Onze landgenoot had een dikke vinger in de bekerzege tegen Sassuolo.

Een assist en twee doelpunten. Zo hielp Charles De Ketelaere zijn ploeg Atalanta aan de kwalificatie in de Coppa Italia tegen Sassuolo.

Vorig weekend bleef De Ketelaere nog 90 minuten op de bank in de competitie, nu reageerde hij met zijn beste prestatie van het seizoen voor Atalanta.

De zege levert een kwalificatie voor de kwartfinale op en daarin is AC Milan, de club waarvan De Ketelaere eigendom is, de tegenstander.

“Ik kan over iedereen iets positief zeggen. Miranchuk, Holm en De Ketelaere hebben het goed gedaan. Kwaliteitsspelers als De Ketelaere passen zich altijd goed aan”, zei trainer Gasperini na de wedstrijd.

“Wat dat betreft is er nooit een probleem geweest. Hij heeft nu veel meer vertrouwen, hij verkeert in een betere conditie. Dit was een goed signaal, beter dan diegene die hij tot nu toe heeft uitgezonden. Ik ben erg tevreden over hem. Maar niet alleen vandaag. Hij is een intelligente jongen die zichzelf altijd geeft en altijd beter wil worden.”