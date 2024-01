📷 Clubliefde ten top: spits gaat aan de slag voor... één euro per maand

Nikola Kalinic heeft woensdag een contract voor vijf maanden getekend bij zijn jeugdliefde Hajduk Split, zo laat transferjournalist Fabrizio Romano weten.

Sportief geen zaak om verrassend van op te kijken, maar wel van de loonsvoorwaarden waaraan de spits van start gaat.

“Hij moet ons helpen om na negentien jaar de landstitel te veroveren”, legt technisch directeur Mindaugas Nikolicius uit. “Hij heeft getekend voor een salaris van één euro per maand.”

Nochtans staat de club op de eerste plaats in de rangschikking, met zes punten voorsprong op Rijeka. Voor Kalinic is het een terugkeer naar de club waar hij in 2003 zijn profdebuut maakte, na er de volledige jeugd doorlopen te hebben.

🇭🇷 Hajduk Split sign Nikola Kalinić as free agent on 5 month contract… on €1 salary. Yes, €1! ❤️



“This was easiest deal in my 3 years at Hajduk — it’s 1€ salary”.



“Nikola returns with one aim, help Hajduk to win the title after 19 years”, says director Mindaugas Nikoličius. pic.twitter.com/ldG2PWfxLj