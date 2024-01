Fusie tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem enige oplossing? "Er tellen twee zaken"

Meer en meer wordt geopperd dat KV Kortrijk en Zulte Waregem beter zouden fusioneren. Maar is dat wel zo?

Cercle en Club Brugge zitten op elkaars lip, maar ook KV Kortrijk en Zulte Waregem zitten heel dicht op elkaar. Er is al meer dan eens geopperd dat een fusie tussen beide ploegen de beste oplossing zou zijn op lange termijn.

Wim Lagae, professor sportmarketing aan de KU Leuven, maar ook supporter van KV Kortrijk, denkt er het zijne van. “Volgens mij hebben beide clubs een toekomst in de rechterkolom van de Jupiler Pro League. Het zijn tenslotte twee traditieclubs”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“In het moderne voetbal tellen twee zaken: de economische regio en de commerciële uitbating van de club, maar ook de inkomsten op de transfermarkt. Beide clubs hebben een commerciële cel die prima werk levert, daar zit het snor.”

Maar op andere vlakken liep het fout. “KV Kortrijk is er lang in geslaagd om door een goed transferbeleid met een kleiner budget sportief beter te doen dan vergelijkbare concurrenten. In 2023 is dat niet gelukt en je ziet meteen de gevolgen.”

Essevee heeft dan weer op andere zaken ingezet, wat ten koste ging van het sportieve. “In Waregem is met de Elindus Arena door West-Vlaamse investeerders op het vlak van infrastructuur zeer goed werk geleverd. De Challenger Pro League is een moeilijk verhaal en dus zetten ze nu alles op alles om snel weer in de Jupiler Pro League te geraken. Beide clubs hebben zeker nog een toekomst.”