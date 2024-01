Het doelt heiligt de middelen: 'Arsenal zet andere Europese topclub met rug tegen de muur én gaat met wonderkind aan de haal'

Arsenal FC gaat plankgas voor Jorrel Hato. De Engelse topclub hoopte het nieuws onder de radar te houden, maar daarvoor is het te laat. Al mag AFC Ajax ook nog enkele maanden van het wonderkind genieten.

The Telegraph laat weten dat Jorrel Hato dé absolute prioriteit is voor Mikel Arteta. De coach van Arsenal FC gelooft dat de 17-jarige Nederlander niet alleen klaar is voor de stap naar de Premier League, maar hij ziet in de verdediger ook meteen een toekomst van wereldformaat weggelegd.

Arsenal had echter gehoopt dat het nieuws pas later kenbaar zou gemaakt worden. The Gunners hadden - ook al is dat tegen de FIFA-regelgeving - al contact met de entourage van Hato. Op die manier hoopt Arsenal AFC Ajax onder druk te zetten.

© photonews

Het contract van Hato in Amsterdam loopt medio 2025 af. Ajax doet er alles aan om die overeenkomst open te breken, maar de speler zelf houdt voorlopig de boot af. De reden: het geflirt met Arsenal. En dat is uiteraard precies wat The Gunners willen.

Transfersom

De marktwaarde van Hato wordt geschat op ruim twintig miljoen euro. Met zo'n nieuw contract in het achterhoofd heeft Ajax de munitie in handen om minstens het dubbele van die som te vragen. En dat is uiteraard exact wat Arsenal wil vermijden.