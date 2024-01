📷 OFFICIEEL Lierse Kempenzonen heeft nieuwe aanvaller beet

Lierse K. heeft een akkoord bereikt met Ousmane Sow. De 23-jarige aanvaller met Franse/Senegalese nationaliteit komt over van Olympic Charleroi en tekende voor anderhalf seizoen.

Sow werd geboren in Dakar en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Corsica waar hij uitkwam voor AS Furiani en AC Arles. Bij AS Furiani werd hij club topschutter met maar liefst 35 doelpunten. “Deze zomer maakte hij de overstap naar Olympic Charleroi waar hij op de radar van onze club kwam. Voor Les Dogues kwam hij in 14 wedstrijden, 4 keer tot scoren”, klinkt het.

Directeur voetbalzaken Dirk Gyselincxk is blij met deze transfer. “We houden Ousmane al een tijdje in de gaten en dit is een opportuniteit die we niet wilden laten schieten. We halen een pijlsnelle aanvaller naar het Lisp met de juiste mentaliteit en breiden onze kern uit met een uniek profiel. Dit is een jongen die honger heeft om zich te bewijzen en zich snel in de harten van onze supporters zal spelen.”

Ousmane Sow trainde woensdag een eerste keer mee en zal het rugnummer 21 dragen.